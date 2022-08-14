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Заря уничтожила польский клуб в спарринге

Луганчане отправили в ворота Рашина 10 безответных мячей.
14 августа, 23:08
Назарий Русин
Назарий Русин
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Луганская Заря продолжает проводить серию контрольных поединков в рамках подготовки к сезону УПЛ.

В очередном спарринге "черно-белые" встретились с клубом четвертого польского дивизиона Рашин.

Подопечные Патрика ван Леувена победили с унизительным счетом 10:0.

Рашин (Польша) — Заря 0:10
Голы: Хлань, 8, 36, Безбородько, 14 (пен), Русин, 35, 45, 51, 82, игрок на просмотре, 76, Кисиль, 78, Бражко, 80.

Заря: Пидкивка, Алефиренко, Снурницын, Алибеков, Байрук (Кисиль, 65), Мишнев, Бражко, Хлань, Безбородько (Смиян, 65), Гладкий, Русин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Заря Луганск
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