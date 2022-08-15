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Симеоне попросил Атлетико подписать Роналду

Давние соперники могут сойтись в одной команде.
Вчера, 21:49
Роналду и Симеоне / Getty Images
Роналду и Симеоне / Getty Images
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Главный тренер Атлетико Диего Симоне хочет, чтобы подписал форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Гильем Балаге.

Главный тренер "матрасников" хочет, чтобы трансфер португальца произвел такой же эффект, как и в свое время переход Луиса Суареса.

Самому Роналду интересен вариант с переходом в Атлетико. Мадридский клуб готов организовать трансфер именитого португальца, чтобы угодить Диего Симеоне.

В нынешнем сезоне АПЛ Роналду провел два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может подписать Варди.

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