Манчестер Юнайтед заинтересован в услугах хавбека Реала

Манчестер Юнайтед продолжает активно искать усиление в линию полузащиты в это летнее трансферное окно.

Как сообщает испанское издание Marca, "красные дьяволы" обратили свое внимание на кандидатуру хавбека Реала Каземиро.

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Бразильский опорник может рассматриваться в качестве альтернативы Френки де Йонгу, сделка по которому уже давно не продвигается.

Источник отмечает, что ни сам футболист, ни мадридский Реал пока не получали предложений со стороны Манчестер Юнайтед.

В минувшем сезоне Каземиро провел 46 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя ассистами.