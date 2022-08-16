Тренер Бенфики - о матче с Динамо: Ждем встречи с максимально мотивированным соперником

Наставник лиссабонской Бенфики Рогер Шмидт прокомментировал предстоящую игру с киевским Динамо в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

По словам немецкого специалиста, он ожидает открытой игры с хорошим и мотивированным соперником.

"Это Лига чемпионов, поэтому мы ожидаем встречи с максимально мотивированным соперником, который отдаст все, чтобы пробиться в групповой этап. Так же, как и мы.

Динамо – очень хорошая команда. Как мы увидели ранее, в ответных матчах с «Фенербахче» и «Штурмом» им не было легко, но в обоих случаях киевляне проходили дальше. Это говорит о том, что у Динамо есть качество, ментальность и хорошая физическая подготовка.

Они должны будут заменить Сидорчука и Гармаша, пропускающих матч, но, думаю, найдут оптимальное решение. Динамо может использовать гибкую тактику – иногда они играют от обороны, иногда – в атакующий футбол. Поэтому я жду открытой игры и хорошего соперника.

Также Шмидт рассказал о физическом состоянии Давида Нереса и влиянии на подготовку к матчу того факта, что Динамо еще не стартовало в чемпионате.

"Да, он вернулся и в последние дни тренировался с командой. Нерес готов на все сто процентов.

Динамо уже провело четыре матча в квалификации Лиги чемпионов, так что у нас есть представление об этой команде. Кроме того, Бенфика уже встречалась с Динамо в прошлом сезоне, и киевляне не претерпели больших изменений за это время. Я считаю, что мы подготовились настолько хорошо, насколько это возможно. Ключ к успеху – это наша игра. Мы должны верить в себя и провести тактически мудрую игру, сделав поправку на оппонента, которого мы уважаем".

Главный тренер "орлов" рассказал, есть ли у его команды преимущества над киевлянами.

"Сложно сказать. Полагаю, что обе команды достойны выступать в Лиге чемпионов, но такую ​​возможность получит только один из нас. И мы хотим быть этой командой. Ситуация ясна - мы должны продемонстрировать в ближайших двух матчах, что мы сильнее", - заявил Шмидт.