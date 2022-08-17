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Хавбек Динамо - о матче с Бенфикой: Если мы выполним указания Луческу, то все будет хорошо

Александр Андриевский поделился мыслями о грядущем противостоянии в рамках квалификации плей-офф ЛЧ.
Сегодня, 00:31
Александр Андриевский / Getty Images
Александр Андриевский / Getty Images
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Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский высказался о предстоящем матче в рамках отбора плей-офф Лиги чемпионов против лиссабонской Бенфики.

По словам хавбека, если футболисты "сине-белых" выполнят установку Мирчи Луческу на игру, то у них все будет хорошо.

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"Прежде всего, мы думаем о нашем народе и наших героях, которые защищают Украину. Это самое важное. Мы играем для них и стараемся таким образом их поддержать, добавить сил и вдохновения.

Хочу поблагодарить поляков за такой теплый прием. Мы здесь чувствуем себя как дома. Все супер, для нас созданы все условия, чтобы хорошо готовиться и показывать результат на поле. Чувствуем поддержку и от польского народа, потому играем также и для них. Приглашаем польских болельщиков на завтрашний матч.

Мы играли с Бенфикой в ​​прошлом году, поэтому эмоционально готовы к новой встрече. Думаю, если мы выполним указания тренера на 100 процентов, то у нас все будет хорошо", - цитирует слова украинца пресс-служба киевлян.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Динамо Киев Бенфика Лиссабон
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