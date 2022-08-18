Барселона не может завершить трансфер защитника Челси из-за проблем с Кунде

За считанные часы до своего первого матча нового сезона против Райо Вальекано (0:0) Барселона успела зарегистрировать шестерых игроков, с которыми были заключены контракты этим летом. В этот список не вошел экс-защитник Севильи Жюль Кунде.

Оказалось, что проблемы с регистрацией 23-летнего француза напрямую влияют на осуществление давно запланированного трансфера, передает Фабрицио Романо. По его информации, каталонцы не могут завершить сделку с Маркосом Алонсо.

На избавление от этой проблемы уйдет некоторое время и это не изменит сам статус трансфера - стороны достигли устного соглашения. Как только Барселона зарегистрирует Кунде, с Алонсо будет заключен 3-летний контракт.

Напомним, что 31-летний испанец даже не был заявлен на первые туры АПЛ - по словам главного тренера Челси Томаса Тухеля, в этом "нет смысла - игрок попросил об уходе". Таким образом немецкий специалист подтвердил трансфер Алонсо в Барселону.