iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона не может завершить трансфер защитника Челси из-за проблем с Кунде

Все готово к переходу испанца, но регистрация защитника затягивает процесс.
Сегодня, 00:57
Маркос Алонсо / Getty Images
Маркос Алонсо / Getty Images
0 0 0

За считанные часы до своего первого матча нового сезона против Райо Вальекано (0:0) Барселона успела зарегистрировать шестерых игроков, с которыми были заключены контракты этим летом. В этот список не вошел экс-защитник Севильи Жюль Кунде.

Оказалось, что проблемы с регистрацией 23-летнего француза напрямую влияют на осуществление давно запланированного трансфера, передает Фабрицио Романо. По его информации, каталонцы не могут завершить сделку с Маркосом Алонсо.

На избавление от этой проблемы уйдет некоторое время и это не изменит сам статус трансфера - стороны достигли устного соглашения. Как только Барселона зарегистрирует Кунде, с Алонсо будет заключен 3-летний контракт.

Напомним, что 31-летний испанец даже не был заявлен на первые туры АПЛ - по словам главного тренера Челси Томаса Тухеля, в этом "нет смысла - игрок попросил об уходе". Таким образом немецкий специалист подтвердил трансфер Алонсо в Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Челси Маркос Алонсо Жюль Кунде
0 0 0

Статьи по теме

ПСЖ включился в борьбу за полузащитника Манчестер Сити ПСЖ включился в борьбу за полузащитника Манчестер Сити
Вингер Челси открыт к переходу в Манчестер Юнайтед Вингер Челси открыт к переходу в Манчестер Юнайтед
Левандовски: Знал, что переход в Ла Лигу станет шагом вперед в моей карьере Левандовски: Знал, что переход в Ла Лигу станет шагом вперед в моей карьере
Барселона испытывает трудности в переговорах о новых контрактах с Бускетсом и Пике Барселона испытывает трудности в переговорах о новых контрактах с Бускетсом и Пике
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Бенфика 0:2: видео голов и обзор матча
Динамо - Бенфика 0:2: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров
Динамо – Бенфика: где смотреть матч Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды13:38
Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 18 августа
Бокс13:18
Джошуа: Верю, что моих кондиций хватит, чтобы отправить Усика в нокаут
Олимпийские виды12:42
Чемпионат Европы по водным видам спорта: расписание и результаты украинцев
Европа12:40
ПСЖ включился в борьбу за полузащитника Манчестер Сити
Лига Европы12:34
Днепр-1 - АЕК Ларнака: видео онлайн-трансляция матча
Бокс12:19
Стало известно, завершит ли карьеру Джошуа, если проиграет в реванше Усику
Лига Чемпионов11:58
Защитник Бенфики - о противостоянии с Динамо: Знаем, что работа еще не завершена
Европа11:31
Приятное восстановление: Травмированный Ибрагимович похвастался отдыхом на роскошной яхте
Бокс10:58
Усик - Джошуа: коэффициент на украинца "просел"
Лига Чемпионов10:57
Нападающий Бенфики: Мы играли хорошо, могли забить Динамо больше голов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK