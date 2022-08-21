Зинченко - о победе над Борнмутом: Мы хорошо сыграли, особенно в первом тайме. Наш соперник ничего не создал

Футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко поделился мыслями о победе над Борнмутом в третьем туре АПЛ.

По словам украинца, "канониры" отлично проявили себя в поединке.

"Всегда важно забить в начале игры, ведь первый мяч придает уверенности в силах, так и произошло. Мы сыграли хорошо, особенно в первом тайме. Наш соперник ничего не создал – ноль ударов. Во втором тайме они начали играть с тремя защитниками, и это было нелегко для нас в определенных моментах. Но мы не пропустили, это самое главное"

Также защитник отметил перформанс своего коллеги по амплуа Вильяма Салиба, отметившегося первым забитым голом в футболке лондонцев.

"Салиба невероятный. Похоже, у этого парня большой опыт, хотя он еще молод. У нас есть невероятный центральный защитник", – приводит слова Зинченка пресс-служба Арсенала.

Напомним, на нашем сайте доступен видеообзор матча Борнмут - Арсенал