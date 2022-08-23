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Футбол

Манчестер Юнайтед готовит невероятное предложение по вингеру Аякса

"Красные дьяволы" позволят себе выложить за Антони около 100 млн евро.
Сегодня, 11:13
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images
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Манчестер Юнайтед, накануне подписавший Каземиро, не собирается останавливать свою трансферную кампанию.

Как сообщает бразильское издание Globo, манкунианцы готовят астрономическое предложение по вингеру Аякса и местной сборной Антони.

Боссы клуба намерены выложить 94 миллиона евро чтобы Эрик Тен Хаг воссоединился со своим подопечным.

Источник отмечает, что данное предложение может удовлетворить амстердамцев.

На ситуацию также влияет и то, что Антони перестал появляться на тренировках команды, что приводит в бешенство руководство "сынов Бога"

Напомним, в минувшем сезоне Эредивизи Антони забил 8 голов и отдал 4 ассиста за 24 матча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол аякс манчестер юнайтед
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