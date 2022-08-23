Манчестер Юнайтед готовит невероятное предложение по вингеру Аякса

"Красные дьяволы" позволят себе выложить за Антони около 100 млн евро.

Манчестер Юнайтед, накануне подписавший Каземиро, не собирается останавливать свою трансферную кампанию.

Как сообщает бразильское издание Globo, манкунианцы готовят астрономическое предложение по вингеру Аякса и местной сборной Антони.

Боссы клуба намерены выложить 94 миллиона евро чтобы Эрик Тен Хаг воссоединился со своим подопечным.

Источник отмечает, что данное предложение может удовлетворить амстердамцев.

На ситуацию также влияет и то, что Антони перестал появляться на тренировках команды, что приводит в бешенство руководство "сынов Бога"

Напомним, в минувшем сезоне Эредивизи Антони забил 8 голов и отдал 4 ассиста за 24 матча.