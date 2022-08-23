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Лестер отклонил третье многомиллионное предложение Челси по Фофана

"Лисы" как могут отбиваются от посягательств "синих" на своего игрока.
Сегодня, 20:24
Уэсли Фофана / Getty Images
Уэсли Фофана / Getty Images
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Челси в очередной раз попытался убедить Лестер продать своего центрального защитника Уэсли Фофана, но и в третий раз потерпел неудачу.

Предполагалось, что последнее предложение лондонского клуба в размере 60 миллионов фунтов с возможными дополнительными выплатами в размере 10 миллионов станет аргументом в вопросе продажи 21-летнего француза.

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Однако команда Брендана Роджерса снова ответила отказом, передает Sky Sports. "Лисы" хотят гарантировано получить 70 миллионов, без учета всевозможных бонусов. "Пенсионеры" же на данный момент не могут себе позволить повысить предложение.

На ситуацию никак не влияет тот факт, что сам футболист изъявил желание переехать в Лондон. Фофана не принимал участия в последнем матче Лестера против Саутгемптона (1:2), так как, по словам Роджерса, "мысли игрока были не в том месте".

Стоит отметить, что в следующем туре АПЛ Лестер отправится на выезд к Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Челси АПЛ Лестер Сити уэсли фофана
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