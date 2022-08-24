Марсель необычно презентовал защитника МЮ

Эрик Байи перешел в стан "провансальцев" на правах аренды.

Французский Марсель необычно презентовал центрбэка Манчестер Юнайтед Эрика Байи.

Пресс-служба "провансальцев" подготовила анимационный ролик в стиле с отсылкой на Marvel Studios.

🎥 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀

🎬 𝗘𝗣𝗜𝗦𝗢𝗗𝗘 𝗫𝗜

✍️ «𝗗𝗮𝗼 𝗗𝗮𝗼 𝗘𝗿𝗶𝗰» #BienvenueSurMars 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗕𝗮𝗶𝗹𝗹𝘆 🇨🇮🛸pic.twitter.com/sYt0BUJUCP — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) August 24, 2022

Ивуарийский защитник будет выступать за клуб из Лиги 1 на правах арендного соглашения с возможностью выкупа.

В различных СМИ сообщалось, что Марсель будет выплачивать Байи часть зарплаты.