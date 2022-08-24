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Марсель необычно презентовал защитника МЮ

Эрик Байи перешел в стан "провансальцев" на правах аренды.
Сегодня, 22:07
Эрик Байи / Getty Images
Эрик Байи / Getty Images
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Французский Марсель необычно презентовал центрбэка Манчестер Юнайтед Эрика Байи.

Пресс-служба "провансальцев" подготовила анимационный ролик в стиле с отсылкой на Marvel Studios.

Ивуарийский защитник будет выступать за клуб из Лиги 1 на правах арендного соглашения с возможностью выкупа.

В различных СМИ сообщалось, что Марсель будет выплачивать Байи часть зарплаты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол манчестер юнайтед
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