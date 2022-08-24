Марсель необычно презентовал защитника МЮ
Эрик Байи перешел в стан "провансальцев" на правах аренды.
Французский Марсель необычно презентовал центрбэка Манчестер Юнайтед Эрика Байи.
Пресс-служба "провансальцев" подготовила анимационный ролик в стиле с отсылкой на Marvel Studios.
🎥 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) August 24, 2022
🎬 𝗘𝗣𝗜𝗦𝗢𝗗𝗘 𝗫𝗜
✍️ «𝗗𝗮𝗼 𝗗𝗮𝗼 𝗘𝗿𝗶𝗰» #BienvenueSurMars 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗕𝗮𝗶𝗹𝗹𝘆 🇨🇮🛸pic.twitter.com/sYt0BUJUCP
Ивуарийский защитник будет выступать за клуб из Лиги 1 на правах арендного соглашения с возможностью выкупа.
В различных СМИ сообщалось, что Марсель будет выплачивать Байи часть зарплаты.