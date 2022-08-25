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Барселона и Манчестер Сити не выявили сильнейшего в голевой перестрелке

Команды провели товарищеский благотворительный матч.
Сегодня, 00:54
Барселона = Манчестер Сити
Барселона = Манчестер Сити
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Каталонская Барселона и Манчестер Сити встретились в рамках благотворительного товарищеского поединка.

Команды подарили фанатам на Камп Ноу, раскупившим все билеты на поединок, настоящую голевую феерию.

"Горожане" лишь в самой концовке ушли от поражения благодаря реализованному 11-метровому от Рияда Мареза. 

Поединок завершился со счетом 3:3.

Барселона - Манчестер Сити 3:3.

Голы: Аубамеянг, 29, де Йонг 67, Депай, 79 - Альварес, 21, Палмер, 70, Марез 90+9 (пенальти)

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона Манчестер Сити
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