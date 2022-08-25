Барселона и Манчестер Сити не выявили сильнейшего в голевой перестрелке
Команды провели товарищеский благотворительный матч.
Каталонская Барселона и Манчестер Сити встретились в рамках благотворительного товарищеского поединка.
Команды подарили фанатам на Камп Ноу, раскупившим все билеты на поединок, настоящую голевую феерию.
"Горожане" лишь в самой концовке ушли от поражения благодаря реализованному 11-метровому от Рияда Мареза.
Поединок завершился со счетом 3:3.
Барселона - Манчестер Сити 3:3.
Голы: Аубамеянг, 29, де Йонг 67, Депай, 79 - Альварес, 21, Палмер, 70, Марез 90+9 (пенальти)