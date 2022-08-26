Яремчук заинтересовал ряд европейских клубов - журналист

Украинский форвард может оказаться в топовом чемпионате.

Украинский нападающий Роман Яремчук может сменить клубную прописку.

По информации бельгийского журналиста Саши Таловьери, в услугах футболиста заинтересован ряд клубов из топ-5 европейских чемпионатов.

Источник отмечает, что форвардом хочет усилиться Севилья, неназванный клуб Бундеслиги и Эвертон Виталия Миколенка, который впрочем предпочитает Нила Мопе из Брайтона.

🔴🇺🇦Roman #Yaremchuck intéresse #SevillaFC !

Le club andalou cherche la bonne formule avec #Benfica, qui demande 20M€.#EvertonFC s'est renseigné mais ne fera pas Roman #Yaremechuk si Neil #Maupay signe à #EFC. Intérêt aussi d'un club de #Bundesliga, dont le nom n'a pas filtré. pic.twitter.com/kIKoogEbNb — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 26, 2022

Наиболее предметный интерес проявляет испанский клуб. Андалусийцы готовы выложить за Романа 20 млн в европейской валюте.

Напомним, в минувшем сезоне Яремчук провел 23 матча, забив 6 мячей и отдав 3 ассиста.