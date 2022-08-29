Бензема забил свой первый гол со штрафного за Реал

В воскресенье, 28 августа, в Барселоне на RCDE Стэдиум состоялся матч третьего тура испанской Ла Лиги между Эспаньолом и мадридским Реалом. Встреча завершилась победой "бланкос" со счетом 3:1.

Три очка своей команде принес форвард и капитан Карим Бензема, оформивший дубль. Особенно интересным получился его второй гол.

Читай также: Эспаньол - Реал 1:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Уже в добавленное арбитром время был удален голкипер хозяев Бенжамен Лекомт. Так как тренер "попугаев" использовал все три временные слота для замен, выпустить запасного вратаря не было возможности, а потому в рамку ворот встал защитник Леандро Кабрера.

Но он не смог отразить удар Бензема со штрафного, который был направлен во вратарский угол. Как сообщает Opta, для 34-летнего нападающего этот гол стал первым со штрафного в футболке мадридского клуба.

К тому же он не забивал со штрафного с апреля 2008 года, когда он выступал еще в составе французского Лиона.