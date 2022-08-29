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Футбол

Бензема забил свой первый гол со штрафного за Реал

Особенные обстоятельства помогли французу прервать эту голевую засуху стандартов.
Сегодня, 14:58
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images
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В воскресенье, 28 августа, в Барселоне на RCDE Стэдиум состоялся матч третьего тура испанской Ла Лиги между Эспаньолом и мадридским Реалом. Встреча завершилась победой "бланкос" со счетом 3:1.

Три очка своей команде принес форвард и капитан Карим Бензема, оформивший дубль. Особенно интересным получился его второй гол.

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Уже в добавленное арбитром время был удален голкипер хозяев Бенжамен Лекомт. Так как тренер "попугаев" использовал все три временные слота для замен, выпустить запасного вратаря не было возможности, а потому в рамку ворот встал защитник Леандро Кабрера.

Но он не смог отразить удар Бензема со штрафного, который был направлен во вратарский угол. Как сообщает Opta, для 34-летнего нападающего этот гол стал первым со штрафного в футболке мадридского клуба. 

К тому же он не забивал со штрафного с апреля 2008 года, когда он выступал еще в составе французского Лиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лион Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига
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