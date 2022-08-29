Эспаньол - Реал 1:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
В рамках четвертого тура чемпионата Испании Эспаньол на своем поле проиграл мадридскому Реалу (1:3).
На старте первого тайма мадридский клуб вышел вперед благодаря голу Винисиуса. Перед перерывом хозяева поля восстановили ничейный результат благодаря голу Хоселу.
Реал продолжил давить ворота соперника во втором тайме, однако взломать оборону получилось лишь на 88-й минуте, когда Бензема с паса Родриго поразил ворота соперника. В компенсированное время с поля был удален Лекомт за грубый фол, а точку в матче поставил Бензема, который оформил дубль.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Эспаньол - Реал: