Эспаньол - Реал 1:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

В рамках четвертого тура чемпионата Испании Эспаньол на своем поле проиграл мадридскому Реалу (1:3).

На старте первого тайма мадридский клуб вышел вперед благодаря голу Винисиуса. Перед перерывом хозяева поля восстановили ничейный результат благодаря голу Хоселу.

Реал продолжил давить ворота соперника во втором тайме, однако взломать оборону получилось лишь на 88-й минуте, когда Бензема с паса Родриго поразил ворота соперника. В компенсированное время с поля был удален Лекомт за грубый фол, а точку в матче поставил Бензема, который оформил дубль.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Эспаньол - Реал:

</iframe</p> <p>Эспаньол - <strong>Реал </strong>1:3<br /> <strong>Голы</strong>: Хоселу, 43 - Винисиус, 12, Бензема, 88, 90+10</p> <p><strong>Эспаньол</strong>: Лекомт – Жил, Калеро, Кабрера, Оливан – Эспосито (Гомес, 90), Дардер, Санчес, Коста (Баре, 69), Пуадо (Меламед, 78) – Хоселу.</p> <p><strong>Реал</strong>: Куртуа - Алаба, Рюдигер, Милитао, Васкес (Карвахаль, 80) - Кроос (Себальос, 80), Чуамэни, Модрич (Камавинга, 58) - Винисиус (Родриго, 58), Вальверде - Бензема.</p> <p><strong>Удаление</strong>: Лекомт (грубый фол)</p> </div> <nav aria-label="breadcrumb"> <ol class="breadcrumb"> <li class="breadcrumb-item"><a href="https://isport.ua/">iSport.ua</a></li> <li class="breadcrumb-item"><a href="/369139-football">Футбол</a></li> <li class="breadcrumb-item"><a href="/football/369141-europe">Европа</a></li> </ol> </nav> <div class="p-tags"> <span class="tag-label">КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:</span> <a href="/tag/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB">футбол</a> <a href="/tag/%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB">реал</a> <a href="/tag/%D1%8D%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BB">эспаньол</a> <a href="/tag/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8">Чемпионат Испании</a> <a href="/tag/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2">видео голов</a> <a href="/tag/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0">обзор матча</a> </div> <div class="premium-mobile"></div> <div id="banner-block-place-content-roll" class=""> <div class="banner banner-item-place-content-roll"> <div id='zone_1263804960'></div> <script> (function(w,d,o,g,r,a,m){ var cid='zone_1263804960'; 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w[r]=w[r]||function(){(w[r+'l']=w[r+'l']||[]).push(arguments)}; function e(b,w,r){if((w[r+'h']=b.pop())&&!w.ABN){ var a=d.createElement(o),p=d.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1; a.src='https://cdn.'+w[r+'h']+'/libs/e.js';a.onerror=function(){e(g,w,r)}; p.parentNode.insertBefore(a,p)}}e(g,w,r); w[r](cid,{id:1154348739,domain:w[r+'h']}); })(window,document,'script',['umh.ua'],'ABNS'); </script> <!-- <div id="holder_300x250_18"></div><script type="text/javascript"> new holder("holder_300x250_18",{block:8618}); </script> --> </div> <div class="banner banner-item-place-noindex-right-recommend"> <span class="test-2"></span> </div> </div> <div class="last-news"> <div class="widget widget-news"> <h3 class="bl-title"><a href="/693219-news">Последние новости</a></h3> <div class="n-list"> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Европа</span><span class="it-time">08:25</span></div> <div class="it-title"> <a href="/football/europe/6853637-espanol-real-13-video-golov-i-obzor-matcha-chempionata-ispanii" target=""> <i class="icon-video"></i> Эспаньол - Реал 1:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Бокс</span><span class="it-time">08:05</span></div> <div class="it-title"> <a href="/boxing/6853623-chisora-zastupilsya-za-dzhoshua-posle-porazheniya-ot-usika" target=""> Чисора заступился за Джошуа после поражения от Усика</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Европа</span><span class="it-time">07:40</span></div> <div class="it-title"> <a href="/football/europe/6853610-pszh-monako-11-video-golov-i-obzor-matcha-chempionata-frantsii" target=""> <i class="icon-video"></i> ПСЖ - Монако 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Европа</span><span class="it-time">07:20</span></div> <div class="it-title"> <a href="/football/europe/6853608-barselona-valyadolid-40-video-golov-i-obzor-matcha-chempionata-ispanii" target=""> <i class="icon-video"></i> Барселона - Вальядолид 4:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Игровые</span><span class="it-time">00:45</span></div> <div class="it-title"> <a href="/other/gaming/6853545-zhenskaya-sbornaya-ukrainy-po-volejbolu-ustupila-portugalii-v-matche-otbora-ona-che-2023" target=""> Женская сборная Украины по волейболу победила Португалию в матче отбора на ЧЕ-2023</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Украина</span><span class="it-time">00:37</span></div> <div class="it-title"> <a href="/football/ukraine/6825185-shakhter-donetsk-raspisanie-i-rezultaty-matchej" target=""> Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Украина</span><span class="it-time">00:15</span></div> <div class="it-title"> <a href="/football/ukraine/6331962-dinamo-kiev-raspisanie-i-rezultaty-matchej" target=""> Динамо Киев: расписание и результаты матчей</a> </div> </div> <span class="n-date">Вчера, 23:55</span> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Европа</span><span class="it-time">23:55</span></div> <div class="it-title"> <a href="/football/europe/6853527-bavariya-gotova-predlozhit-svoemu-vrataryu-novyj-kontrakt" target=""> Бавария готова предложить своему вратарю новый контракт, но тот может уйти</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Европа</span><span class="it-time">23:48</span></div> <div class="it-title"> <a href="/football/europe/6853528-pszh-ustupil-monako-v-tsentralnom-matche-tura-ligi-1" target=""> ПСЖ не смог победить Монако в центральном матче тура Лиги 1</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Формула 1</span><span class="it-time">23:26</span></div> <div class="it-title"> <a href="/auto/f1/6853526-gran-pri-belgii-obzor-gonki" target=""> <i class="icon-video"></i> Гран-при Бельгии. 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} </script> <script type="text/javascript" language="javascript"> bmN=navigator,bmD=document,bmD.cookie='b=b',i=0,bs=[],bm={o:1,v:16836568,s:16836568,t:0,c:bmD.cookie?1:0,n:Math.round((Math.random()* 1000000)),w:0}; for(var f=self;f!=f.parent;f=f.parent)bm.w++; try{if(bmN.plugins&&bmN.mimeTypes.length&&(x=bmN.plugins['Shockwave Flash']))bm.m=parseInt(x.description.replace(/([a-zA-Z]|\s)+/,'')); else for(var f=3;f<20;f++)if(eval('new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.'+f+'")'))bm.m=f}catch(e){;} try{bm.y=bmN.javaEnabled()?1:0}catch(e){;} try{bmS=screen;bm.v^=bm.d=bmS.colorDepth||bmS.pixelDepth;bm.v^=bm.r=bmS.width}catch(e){;} r=bmD.referrer.replace(/^w+:\/\//,'');if(r&&r.split('/')[0]!=window.location.host){bm.f=escape(r).slice(0,400);bm.v^=r.length} bm.v^=window.location.href.length;for(var x in bm) if(/^[ovstcnwmydrf]$/.test(x)) bs[i++]=x+bm[x]; bmD.write('<sc'+'ript type="text/javascript" language="javascript" src="//c.bigmir.net/?'+bs.join('&')+'"></sc'+'ript>'); </script> <noscript> <a href="http://www.bigmir.net/" target="_blank"><img src="//c.bigmir.net/?v16836568&s16836568&t2" width="88" height="31" alt="bigmir)net TOP 100" title="bigmir)net TOP 100" border="0" /></a> </noscript> <!--bigmir)net TOP 100--> </div> <div class="banner banner-item-place-footer-codes"> <div id="holder_600x240_8561"></div><script type="text/javascript"> new holder("holder_600x240_8561",{block:8561}); 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