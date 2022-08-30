Арсенал ведет переговоры о трансфере Мудрика

Лондонский Арсенал загорелся идеей подписания украинского вингера Михаила Мудрика.

Как сообщает инсайдер Руди Галетти, "канониры" провели переговоры с донецким Шахтером на предмет подписания футболиста.

Украинец может обойтись лондонцам в 25 млн в европейской валюте + бонусы.

Источник отмечает, что общение между клубами проходит в позитивном ключе. Есть основания полагать, что сторонам удастся придти к соглашению

Напномним, ранее нтерес Арсенала к Мудрику подтвердил английский авторитетный журналист.