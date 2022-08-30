iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал ведет переговоры о трансфере Мудрика

"Канониры" хотят усилиться украинским талантом.
Сегодня, 17:01
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images
0 0 0

Лондонский Арсенал загорелся идеей подписания украинского вингера Михаила Мудрика.

Как сообщает инсайдер Руди Галетти, "канониры" провели переговоры с донецким Шахтером на предмет подписания футболиста.

Украинец может обойтись лондонцам в 25 млн в европейской валюте + бонусы.

Источник отмечает, что общение между клубами проходит в позитивном ключе. Есть основания полагать, что сторонам удастся придти к соглашению

Напномним, ранее нтерес Арсенала к Мудрику подтвердил английский авторитетный журналист.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Арсенал Лондон Михаил Мудрик
0 0 0

Статьи по теме

Зинченко пропустит матч против Астон Виллы Зинченко пропустит матч против Астон Виллы
Манчестер Юнайтед объявил о подписании вингера сборной Бразилии Манчестер Юнайтед объявил о подписании вингера сборной Бразилии
УПЛ и Setanta выразили готовность бесплатно передавать видеоматериалы игр телекомпаниям УПЛ и Setanta выразили готовность бесплатно передавать видеоматериалы игр телекомпаниям
Манчестер Сити усилится защитником Боруссии Дортмунд Манчестер Сити усилится защитником Боруссии Дортмунд
Помочь журналистам

Видео

Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча
Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа17:28
Манчестер Сити усилится защитником Боруссии Дортмунд
Европа17:23
Ван Бастен раскритиковал Манчестер Юнайтед за выложенные 100 млн евро за Антони
Европа17:01
Арсенал ведет переговоры о трансфере Мудрика
Европа16:32
Зинченко пропустит матч против Астон Виллы
Европа16:15
Мбаппе заподозрили в отношениях с моделью-трансгендером
Европа16:01
Манчестер Юнайтед объявил о подписании вингера сборной Бразилии
Европа15:30
УПЛ и Setanta выразили готовность бесплатно передавать видеоматериалы игр телекомпаниям
Европа15:09
Мудрик - в шорт-листе Арсенала
Европа14:34
Ювентус рассматривают приобретение полузащитника Астон Виллы
Европа14:15
Недвед устроил жаркие танцы: вице-президент Ювентуса зажег в окружении полуобнаженных красоток
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK