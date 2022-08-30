Арсенал ведет переговоры о трансфере Мудрика
"Канониры" хотят усилиться украинским талантом.
Лондонский Арсенал загорелся идеей подписания украинского вингера Михаила Мудрика.
Как сообщает инсайдер Руди Галетти, "канониры" провели переговоры с донецким Шахтером на предмет подписания футболиста.
Украинец может обойтись лондонцам в 25 млн в европейской валюте + бонусы.
Источник отмечает, что общение между клубами проходит в позитивном ключе. Есть основания полагать, что сторонам удастся придти к соглашению
Напномним, ранее нтерес Арсенала к Мудрику подтвердил английский авторитетный журналист.