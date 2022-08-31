iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хет-трик Холанда помог Манчестер Сити разгромить Ноттингем Форест

Норвежский форвард отличается тремя забитыми мячами в двух матчах подряд.
Вчера, 23:33
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images
0 0 0

В рамках пятого тура АПЛ Манчестер Сити встретился с Ноттингем Форест

"Горожане" легко разобрались с "лесниками", победив со счетом 6:0.

Коллектив Пепа Гвардиолы решил все свои вопросы усилиями Эрлинга Холанда еще в первом тайме.

Норвежский форвард отличился хет-триком, забив на 12, 23 и 38 минутах. Таким образом, на счету игрока 9 мячей в пяти матчах, что позволяет ему установить уникальное достижение.

Больше Холанда в августе в английской Премьер-лиге не забивал никто. Помимо этого, норвежец первый футболист, отметившийся хет-триком в двух чемпионата Англии кряду.

Во втором тайме дублем отличился, вышедший на замену Хулиан Альварес, а также гол забил Жоау Канселу.

Манчестер Сити 6-0 Ноттингем Форест

Голы: Холанд, 12, 23, 38, Канселу, 50 Альварес, 65, 87

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз (Льюис, 75), Диаш, Канселу (Гомес, 68) - Силва, Родри (Марез, 55), Гюндоган - Альварес, Фоден (Палмер, 55) - Холанд (Де Брюйне, 68).

Ноттінгем: Хендерсон - Лоди (Тоффоло, 69), Маккена, Куяте, Воррелл, Уильямс — Фройлер, О'Брайен, Ейтс (Колбек, 69) — Гиббс-Вайт (Бонавентуре, 58), Джонсон (Авонийи, 58).

Предупреждения: Бонавентуре

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Манчестер Сити Ноттингем Форест
0 0 0

Статьи по теме

Динамо заинтересовано в услугах вингера сборной Ямайки Динамо заинтересовано в услугах вингера сборной Ямайки
Ливерпуль вырвал победу на последней секунде матча с Ньюкаслом Ливерпуль вырвал победу на последней секунде матча с Ньюкаслом
Коваленко со Специей уступили Ювентусу Коваленко со Специей уступили Ювентусу
Безупречные: Арсенал снова победил, на этот раз Астон Виллу Безупречные: Арсенал снова победил, на этот раз Астон Виллу
Помочь журналистам

Видео

Саутгемптон - Челси 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Саутгемптон - Челси 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина00:45
Динамо заинтересовано в услугах вингера сборной Ямайки
НБА00:30
ЛеБрон заявил о желании сыграть в одной команде с младшим сыном
Европа00:17
Ливерпуль вырвал победу на последней секунде матча с Ньюкаслом
Вчера, 23:45
Европа23:45
Коваленко со Специей уступили Ювентусу
Европа23:33
Хет-трик Холанда помог Манчестер Сити разгромить Ноттингем Форест
Европа23:24
Безупречные: Арсенал снова победил, на этот раз Астон Виллу
Европа23:19
Качараба помог Славии победить Теплице
Европа22:55
Райану Гиггзу грозит повторное судебное разбирательство, поскольку присяжные не выносят вердикт
Теннис22:37
Снигур вылетела с US Open
Европа22:28
Травма Флоренци вынудила Милан арендовать игрока Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK