Хет-трик Холанда помог Манчестер Сити разгромить Ноттингем Форест

Норвежский форвард отличается тремя забитыми мячами в двух матчах подряд.

В рамках пятого тура АПЛ Манчестер Сити встретился с Ноттингем Форест

"Горожане" легко разобрались с "лесниками", победив со счетом 6:0.

Коллектив Пепа Гвардиолы решил все свои вопросы усилиями Эрлинга Холанда еще в первом тайме.

Норвежский форвард отличился хет-триком, забив на 12, 23 и 38 минутах. Таким образом, на счету игрока 9 мячей в пяти матчах, что позволяет ему установить уникальное достижение.

Больше Холанда в августе в английской Премьер-лиге не забивал никто. Помимо этого, норвежец первый футболист, отметившийся хет-триком в двух чемпионата Англии кряду.

Во втором тайме дублем отличился, вышедший на замену Хулиан Альварес, а также гол забил Жоау Канселу.

Манчестер Сити 6-0 Ноттингем Форест

Голы: Холанд, 12, 23, 38, Канселу, 50 Альварес, 65, 87

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз (Льюис, 75), Диаш, Канселу (Гомес, 68) - Силва, Родри (Марез, 55), Гюндоган - Альварес, Фоден (Палмер, 55) - Холанд (Де Брюйне, 68).

Ноттінгем: Хендерсон - Лоди (Тоффоло, 69), Маккена, Куяте, Воррелл, Уильямс — Фройлер, О'Брайен, Ейтс (Колбек, 69) — Гиббс-Вайт (Бонавентуре, 58), Джонсон (Авонийи, 58).

Предупреждения: Бонавентуре