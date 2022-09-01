Ливерпуль вырвал победу на последней секунде матча с Ньюкаслом

В рамках 5 тура чемпионата Англии Ливерпуль на Энфилде встретился с Ньюкаслом.

Мерсисайдцы в эпическом стиле одержали победу со счетом 2:1 на последней секунде матча.

"Сороки" первыми отличились в конце первого тайма.

Дебютный гол в первом же своем матче забил Александр Исак, позволив уйти своей команде на перерыв победителями.

Во второй половине встречи все перевернулось с ног на голову, когда на 61 минуте голом отличился Роберто Фирмино, а в компенсированное арбитром время Фабиу Карвалью установил окончательный счет

Ливерпуль - Ньюкасл 2:1

Голы: Фирмино, 61, Карвалью, 90+8 - Исак, 38

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд (Карвалью, 71), Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 71) – Эллиотт, Фабиньо, Гендерсон (Гендерсон, 70) – Салах, Фирмино, Диас.

Ньюкасл: Поуп – Триппьер, Ласеллс, Берн, Таргетт – Виллок, Лонгстафф, Фрейзер (Мерфи, 65) – Альмирон (Андерсон, 84), Исаак (Вуд, 66), Жолинтон.

Предупреждения: Ласеллс, Трипьер.