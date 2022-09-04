Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Видео голов и обзор матча АПЛ
В воскресенье, 4 сентября, на Олд Траффорд состоялся матч шестого тура АПЛ, в котором Манчестер Юнайтед уверенно обыграл лидера чемпионата в лице Арсенала со счетом 3:1.
Голами в составе "красных дьяволов" отметились дебютант команды Антони и Маркус Рэшфорд, оформивший дубль. Со стороны лондонского клуба гол забил Букайо Сака.
Обзор матча
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Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1
Голы: Антони, 35, Рэшфорд, 66, 75 – Сака, 60.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Мартинес (Магуайр, 80), Варан, Маласия – МакТоминей, Эриксен, Фернандеш – Антони (Роналду, 58), Рэшфорд (Каземиро, 80) , Санчо (Фред, 67).
Арсенал: Рамсдейл - Зинченко (Нкетиа, 74), Габриэль, Салиба, Уайт (Томиясу, 80) - Локонга (Виейра, 74), Джака, Мартинелли. Эдегор (Смит-Роу, 74), Сака – Жезус.
Предупреждения: МакТоминей, Магуайр, Эриксен - Салиба, Жезус, Сака.