Эриксен отметился первым результативным действием в составе Манчестер Юнайтед

Датчанину для этого потребовалось шесть матчей.

В рамках шестого тура Английской Премьер-лиги на Олд Траффорд сошлись Манчестер Юнайтед и Арсенал.

На 75-й минуте поединка голом отметился Маркус Рэшфорд. Он переправил мяч в пустой угол ворот Аарона Рамсдейла после передачи Кристиана Эриксена. Датчанин сам мог попытаться забить, но решил сыграть наверняка, покатив мяч на Рэшфорда.

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Стоит отметить, что для Эриксена эта голевая передача стала первым результативным действием с момента присоединения к Манчестер Юнайтед. Это произошло в шестой игре в футболке "красных дьяволов".

В матче также дебютировал 100-миллионный вингер манкунианцев Антони, который стал юбилейным представителем Бразилии в АПЛ.