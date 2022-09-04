Арсенал пытался выкупить Торреса у Барселоны

Арсенал хотел приобрести нападающего Барселоны Феррана Торреса у перед закрытием трансферного окна. Об этом сообщает El Nacional.

Лондонский клуб предложил каталонцам за 22-летнего испанца 30 миллионов евро. Руководство "сине-гранатовых" готово было рассмотреть предложение "канониров", если бы сумма была выше.

В свою очередь главный тренер Барселоны Хави заблокировал продажу Торреса, назвав его неприкасаемым. В результате каталонцы ответили Арсеналу отказом. Лондонцы не стали делать еще одно предложение.

В текущем сезоне на счету испанца 3 матча в рамках Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Атлетико сделал Барселоне предложение по Гризманну.