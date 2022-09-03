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Атлетико сделал Барселоне предложение по Гризманну

Мадридский клуб готов выложить каталонцам сумму почти в трое меньше от требуемой.
Вчера, 23:16
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images
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Агент форварда Барселоны Антуана Гризманна пытается решить вопрос о трансфере своего клиента в Атлетико. Об этом сообщает издание COPE.

Представитель француза попробует организовать договоренность о трансфере 31-летнего игрока до конца сезона-2022/23 таким образом, чтобы сделка стоила дешевле 40 млн.

В свою очередь Атлетико попытался выкупить Гризманна за 15 миллионов евро с выплатами в течение 3 лет. Каталонцы ответили отказом на данное предложение.

В текущем сезоне на счету француза 2 гола в 4 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Атлетико придумал схему, благодаря которой не обязуется выкупать Гризманна у Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид Антуан Гризманн
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