Атлетико сделал Барселоне предложение по Гризманну
Мадридский клуб готов выложить каталонцам сумму почти в трое меньше от требуемой.
Агент форварда Барселоны Антуана Гризманна пытается решить вопрос о трансфере своего клиента в Атлетико. Об этом сообщает издание COPE.
Представитель француза попробует организовать договоренность о трансфере 31-летнего игрока до конца сезона-2022/23 таким образом, чтобы сделка стоила дешевле 40 млн.
В свою очередь Атлетико попытался выкупить Гризманна за 15 миллионов евро с выплатами в течение 3 лет. Каталонцы ответили отказом на данное предложение.
В текущем сезоне на счету француза 2 гола в 4 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Атлетико придумал схему, благодаря которой не обязуется выкупать Гризманна у Барселоны.