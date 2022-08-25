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Атлетико придумал схему, благодаря которой не обязуется выкупать Гризманна у Барселоны

Француз не станет игроком "матрасников" на постоянной основе.
Сегодня, 19:17
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images
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Форвард Антуан Гризманн, возможно, не будет играть в стартовом составе Атлетико в этом сезоне. Об этом сообщает издание COPE.

Мадридский клуб не хочет выкупать 31-летнего француза, за 40 миллионов евро у Барселоны. Атлетико обязан будет заплатить эту сумму в конце сезона после завершения второго года аренды, если форвард проведет как минимум по 45 минут в 50% матчей в двух сезонах.

Отметим, если выкуп за 40 млн евро состоится, то Атлетико должен будет заключить с игроком двухлетний контракт на 12 миллионов евро в год.

В текущем сезоне на счету Гризманна 1 гол в 2 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Атлетико пошел по пути Барселоны и просит лидеров "срезать" зарплаты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид Антуан Гризманн
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