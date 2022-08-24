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Атлетико пошло по пути Барселоны и просит лидеров "срезать" зарплаты

Мадридский клуб хочет снизить зарплатную ведомость.
Сегодня, 10:10
Футболисты Атлетико / Getty Images
Футболисты Атлетико / Getty Images
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Руководство мадридского Атлетико намерено уменьшить фонд заработной платы в клубе и сделать это за счет уменьшения зарплат лидеров первой команды.

По информации Goal, голкипер Ян Облак и полузащитник Тома Лемар уже согласились с сокращения, когда согласились подписать новые контракты.

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Также положительно оценивают переговоры и с другими игроками, в первую очередь речь идет об Антуане Гризмане, Жоау Фелише и Коке.

Напомним, что этим летом проблемы с зарплатами возникли у Барселоны, руководство которой не в первый раз просит своих игроков пойти на уступки.

Ранее сообщалось, что Челси сделал Барселоне официальное предложение по Обамеянгу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона атлетико
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