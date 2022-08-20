Хавбек Атлетико отказал Челси

Лондонский Челси продолжает искать различных футболистов, которые были бы способны усилить состав команды этим летом.

Как сообщает издание Relevo, "синие" обратили свой взор на полузащитника мадридского Атлетико Маркоса Льоренте.

Источник отмечает, что лондонцы были готовы выложить за футболиста 60 млн евро, но испанский хавбек принял решение отказаться от перехода

Читай также: Челси подписал молодого полузащитника Интера

В минувшем сезоне Льоренте провел 40 матчей во всех турнирах в футболке "матрасников", отличившись тремя голевыми передачами.