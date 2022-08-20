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Футбол

Хавбек Атлетико отказал Челси

Маркос Льоренте не захотел менять обстановку.
Сегодня, 08:20
Маркос Льоренте / Getty Images
Маркос Льоренте / Getty Images
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Лондонский Челси продолжает искать различных футболистов, которые были бы способны усилить состав команды этим летом.

Как сообщает издание Relevo, "синие" обратили свой взор на полузащитника мадридского Атлетико Маркоса Льоренте.

Источник отмечает, что лондонцы были готовы выложить за футболиста 60 млн евро, но испанский хавбек принял решение отказаться от перехода

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В минувшем сезоне Льоренте провел 40 матчей во всех турнирах в футболке "матрасников", отличившись тремя голевыми передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Челси атлетико мадрид
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