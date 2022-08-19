Челси подписал молодого полузащитника Интера

"Синие" выложили солидную сумму за итальянца, не сыгравшего ни одного матча за основную команду "нероадзурри".

Пресс-служба лондонского Челси подтвердила подписание хавбека миланского Интера Чезаре Казадеи.

Контракт 19-летнего футболиста с "синими" рассчитан до 2028 года.

Сумма трансфера, по сообщениям СМИ, составляет 15 млн евро + бонусы.

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Казадеи считается на родине одним из главных талантов поколения и звездой сборной Италии U-19.

Тренер "нероадзурри" Симоне Индзаги начинал подключать футболиста к тренировкам с основой, но за взрослую команду дебютировать он не успел.