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Антони - 100-й бразилец в истории АПЛ

К тому же футболист отметился голом в своем дебютном матче за новый клуб.
Сегодня, 19:37
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images
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На Олд Траффорд в рамках шестого тура чемпионата Англии сошлись старые знакомые - Манчестер Юнайтед и Арсенал.

В стартовом составе манкунианцев вышел самый дорогой новичок команды этого сезона Антони. Согласно данным Opta, 22-летний вингер стал юбилейным 100-м бразильцем в истории Английской Премьер-лиги.

При этом Антони умудрился отметиться взятием ворот в своем дебютном матче за Манчестер Юнайтед. Это позволило ему стать самым молодым бразильцем-дебютантом с забитым голом в первой игре за новый клуб Англии. Он это делал в возрасте 22 лет и 192 дней.

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Напомним, что после пяти первых туров АПЛ Арсенал лидирует с 15 очками в активе. МЮ же после провального старта выиграл три матча подряд, благодаря чему вернулся в первую шестерку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол антони манчестер юнайтед АПЛ
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