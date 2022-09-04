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Манчестер Юнайтед переиграл Арсенал Зинченка благодаря дублю Рэшфорда

Подопечные Эрика тен Хага добывают четвертую победу кряду после ужасного старта сезона.
Сегодня, 20:25
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images
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В рамках центрального матча шестого тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед встретился в родных стенах с лондонским Арсеналом.

"Канониры" отличились первыми. На 12 минуте матча мяч в ворота отправил Габриэль Мартинелли, но в начальной фазе атаки один из игроков лондонцев совершил фол, поэтому после просмотра VAR арбитр отменил гол.

Уже по правилам счет в конце первого тайма открыл другой бразилец, а именно Антони, который благодаря этому установил уникальное достижение. Этот гол стал единственным до перерыва, что позволило хозяевам уйти в раздевалку, ведя в счете.

После перерыва лондонцы благодаря усилиям Букайо Саки сравняли счет, но почти сразу подопечные Артеты "посыпались", пропустив дважды в течение 15 минут. Оба раза благодаря скорым контратакам отличился Маркус Решфорд. В первом случае ему ассистировал Бруну Фернандеш, а во время второго взятия ворот результативную передачу на англичанина отдал Кристиан Эриксен.

Таким образом, коллектив Эрика тен Хага, победив со счетом 1:3 в четвертый раз подряд, берет три очка в чемпионате после двух поражений в двух стартовых турах.

В 6 турах Манчестер Юнайтед смог набрать 12 пунктов и занять пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Арсенал сохраняет за собой первую позицию с 15 баллами в активе.

Манчестер Юнайтед 3-1 Арсенал

Голы: Антони, 35, Решфорд, 66, 75 – Сака, 60

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Далот, Мартинес (Магуайр, 80), Варан, Маласия – Мактоминей, Эриксен, Фернандеш – Антони (Роналду,58), Решфорд (Каземиро,80) , Санчо (Фред, 67).

Арсенал: Ремсдейл, Зинченко (Нкетиа,74), Габриэль, Салиба, Уайт (Томиясу, 80), Локонга (Виейра,74), Джака, Мартинелли. Эдегор (Смит-Роу, 74), Сака – Жезус.

Предупреждения: Мактоминей, Магуайр, Эриксен - Салиба, Жезус, Сака

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол манчестер юнайтед Арсенал Лондон
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