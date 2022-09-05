Зинченко - худший игрок матча Манчестер Юнайтед - Арсенал по версии WhoScored

Александр Зинченко в матче против Манчестер Юнайтед / Getty Images

В рамках шестого тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл Арсенал (3:1).

Аналитический портал WhoScored выставил оценки футболистам, которые принимали участие в игре.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко получил самую низку оценку среди игроков, которые были на поле, - 5,9 баллов. Вместе с ним такой же балл получили Аарон Ремсдейл, Габриэл Магальяеш, Бен Уайт и Эмиль Смит-Роу.

Лучшим игроком встречи стал нападающий "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд - 8,8. На счету англичанина дубль и голевая передача.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Арсенал.