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Зинченко - худший игрок матча Манчестер Юнайтед - Арсенал по версии WhoScored

Лондонский клуб впервые проиграл в сезоне.
Сегодня, 08:27
Александр Зинченко в матче против Манчестер Юнайтед / Getty Images
Александр Зинченко в матче против Манчестер Юнайтед / Getty Images
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В рамках шестого тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл Арсенал (3:1).

Аналитический портал WhoScored выставил оценки футболистам, которые принимали участие в игре.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко получил самую низку оценку среди игроков, которые были на поле, - 5,9 баллов. Вместе с ним такой же балл получили Аарон Ремсдейл, Габриэл Магальяеш, Бен Уайт и Эмиль Смит-Роу.

Лучшим игроком встречи стал нападающий "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд - 8,8. На счету англичанина дубль и голевая передача.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Арсенал.

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Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Видео голов и обзор матча АПЛ
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Видео голов и обзор матча АПЛ

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