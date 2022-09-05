Зинченко - худший игрок матча Манчестер Юнайтед - Арсенал по версии WhoScored
Лондонский клуб впервые проиграл в сезоне.
В рамках шестого тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл Арсенал (3:1).
Аналитический портал WhoScored выставил оценки футболистам, которые принимали участие в игре.
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко получил самую низку оценку среди игроков, которые были на поле, - 5,9 баллов. Вместе с ним такой же балл получили Аарон Ремсдейл, Габриэл Магальяеш, Бен Уайт и Эмиль Смит-Роу.
Лучшим игроком встречи стал нападающий "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд - 8,8. На счету англичанина дубль и голевая передача.
На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Арсенал.