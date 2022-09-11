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Сампдория - Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:42
Сампдория - Милан: Видео голов / Getty Images
Сампдория - Милан: Видео голов / Getty Images
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В рамках шестого тура чемпионата Италии Милан на выезде обыграл Сампдорию (2:1).

На старте встречи миланская команда вышла вперед благодаря точному удару Мессиаса.

Уже вначале второй половины поединка Милан остался в меньшинстве, ведь с поля был удален Леау. практически сразу этим воспользовалась Сампдория, которая сравняла счет.

Несмотря на игру в меньшинстве, Милан сумел забить второй раз - Жиру реализовал пенальти. Сампдория устроила штурм ворот, но забить больше не смогла.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Сампдория - Милан:

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