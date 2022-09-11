Сампдория - Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
В рамках шестого тура чемпионата Италии Милан на выезде обыграл Сампдорию (2:1).
На старте встречи миланская команда вышла вперед благодаря точному удару Мессиаса.
Уже вначале второй половины поединка Милан остался в меньшинстве, ведь с поля был удален Леау. практически сразу этим воспользовалась Сампдория, которая сравняла счет.
Несмотря на игру в меньшинстве, Милан сумел забить второй раз - Жиру реализовал пенальти. Сампдория устроила штурм ворот, но забить больше не смогла.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Сампдория - Милан: