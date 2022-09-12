Челси представил Поттера в качестве главного тренера
Лондонский Челси на своем официальном сайте представил фанатам нового наставника клуба.
Англичанин Грэм Поттер подписал с клубом пятилетний контракт.
Специалист поделился своими мыслями о назначении на пост главного тренера "синих".
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"Приятно, что я могу сделать следующий шаг и работать с интересной группой игроков, которая у нас здесь есть, соревноваться на высшем уровне, пытаться создать команду победителей, и это фантастическая возможность для меня.
Речь идет о создании команды, которая соревнуется, которая уважает друг друга, которая честна, которая работает вместе, то есть сочетание футбольных и человеческих ценностей, с которыми мы стараемся работать.
Это начало действительно захватывающего периода. Я был очень взволнован и впечатлен новыми владельцами, прежде всего, как людьми, а затем видением клуба и тем, что они хотят сделать", - заявил новоиспеченный рулевой лондонцев.
Источник: ФК Челси