Г. Поттер та багаті пенсіонери: Історія нового головного тренера Челсі

Лондонський Челсі офіційно оголосив про підписання контракту з англійським 47-річним наставником Гремом Поттером (Вибачте, на заголовку жарти про більш відомого персонажа-однофамільця закінчуються).

Редакція ISPORT з цього приводу вирішила розповісти про кар'єрний шлях спеціаліста, який вже давно звернув на себе увагу громадськості своєї батьківщині, а тепер матиме змогу продемонструвати свою тренерську майстерність широкому загалу.

Кар'єра гравця

Джерело: Pa Sport

В якості футболіста англієць мало чим відомий, як і досить велика кількість інших тренерів АПЛ. За свій шлях в якості гравця Поттер встиг пограти за велику кількість клубів нижчих дивізіонів Англії, серед яких можна виділити Сток Сіті, Бірмінгем і Вест Бромвіч.

Вершиною ж для нього є один сезон в АПЛ за Саутгемптон, в якому він зіграв 8 матчів та один поєдинок за молодіжну збірну у віці до 21 року.

Поттер виступав на позиції центрального захисника. Ось як він сам описує себе, як футболіста: "Очевидно, що я ніколи не був достатнього рівня, щоб грати в АПЛ або навіть близько до цього, якщо бути чесним. Такою є реальність. Але я зустрів багато справді добрих людей і був вдячний за той час, який мав. Якщо ви можете зробити кар'єру футболіста протягом 13 років, то вам дуже пощастило, але напевно знайдеться багато вболівальників по всій країні, які скажуть, що я не був найкращим гравцем, м'яко кажучи. Це точно”, – резюмує він. Грем "повісив бутси на цвях" у віці 30 років у 2005.

Протягом шести років майбутній наставник лондонців навчався в університетах Галла та Лідса, отримавши магістерську ступінь у області лідерства і емоційного інтелекту він нарешті вирішив перетворити теоретичні знання на практичні, знайшовши собі першу роботу в якості головного тренера в доволі незвичному місті.

Шведське диво

Джерело: ФК Естерсунд

Грем Джонс, приятель та екс-партнер по команді, познайомив Поттера з президентом Естерсунда, який в 2011 році вилетів до четвертого дивізіону Швеції. Англієць одразу відчув, що він і керівництво команди знаходяться "на одній хвилі". Починаючий спеціаліст, не думавши довго, підписав з клубом контракт та перевіз свою сім'ю до Швеції, розпочавши новий шлях у футболі.

Пізніше Поттер зізнався, що прийняти пропозицію Естерсунда - найтяжчий виклик для нього, як для тренера.

"Це був величезний крок", - говорив він. "Я п'ять років будував кар'єру у сфері вищої освіти, яка була цілком забезпеченою. У нас щойно народилася перша дитина, а моя дружина мала бізнес, який вона створювала протягом 10 років. Тож на людському, професійному та сімейному рівні це було дуже важливо. Ви йшли в невідомість, у футбольний клуб, який щойно впав на рівень нижче, і який за попередні роки змінив багато менеджерів, тож це був певний ризик".

"Це був, напевно, найбільший виклик у моєму житті. Перші шість місяців були справді важкими, бо ти переїхав разом із сім'єю, і тобі довелося адаптуватися до нового життя, нової культури, нової країни. Але, на щастя, все пройшло добре".

Умови, дійсно, були не найсприятливіші для старту. Естерсунд знаходиться на півночі Швеції, середня температура повітря приблизно чотири місяця в році не підіймається вище нуля, а місто більше славиться хокеєм, біатлоном і іншими зимовими видами спорту. Однак, реальність перевершила найсміливиші очікування, але про все по порядку.

Перші півтора року, і справді видались доволі важкими. Вони пішли на вибудовування стратегії, якою Поттер займався особисто в кооперації з керівництвом. На північ Швеції було складно заманити хороших гравців, адже в них було безліч варіантів на півдні країни, тому свій шлях Поттер розпочав з того, щоб поступово робити команду більш привабливою для нових кадрів.

Після того, як це складне завдання було вирішено наставник "червоно-чорних" почав творити історію. З 2013 по 2016 роки Естерсунд завоював три підвищення поспіль! Дебютний сезон в еліті шведського футболу взагалі став казковим для команди. Вона не тільки залишилась в вищому дивізіоні, посівши місце в середині турнірної таблиці, а й виграла кубок Швеції, розгромивши в фіналі Норрчепінг з рахунком 4:1, що дозволило одразу ж пробитись в Лігу Європи. Сам ж спеціаліст був названий тренером року в Швеції.

Здавалося б, на цьому етапі все й має завершитись, адже в команди має наступити "синдром другого сезону", а в єврокубках суперники будуть більш сильними та незручними, але не так сталося, як гадалося. Колектив Поттера сам став важкою здобиччю для свох оппонентів. На шляху до групового етапу Естерсунд подолав Галатасарай та ПАОК.

Чи вилетів клуб з групи? Ні, він пройшов в 1/16 фіналу, перемігши зокрема луганську Зорю, а також берлінську Герту. Шведи програли лише Атлетіку з Більбао (1:0) на чужому полі.

Юрій Вернидуб та Грем Поттер / Getty Images

А от перша стадія плей-офф вже виявилась нездоланною для "соколів", адже там на них чекав лондонський Арсенал, але навіть їх вони змогли обіграти на Емірейтс з рахунком 1:2 (загальний рахунок за сумою двох матчів 4:2 на користь Арсеналу).

Повернення додому

Поттер після сезону-16/17 ще ненадовго затримався в Швеції, але такі успіхи не могли бути непоміченими на його батьківщині, тож вже в 2018 році він очолив Свонсі. Правду кажучи, про "лебединий" етап тренерства мало можна розповісти, адже на чолі валлійців був проведений лише один сезон. Вже через рік Поттера покликав до себе Брайтон, що дозволило заявити про себе ще гучніше.

Грем Поттер на представленні в якості тренера Брайтона / ФК Брайтон

В першому ж сезоні перспективний коуч набрав найбільшу кількість баллів в історії виступів "чайок" в АПЛ: 41 пункт, 15 місце, 39 забитих голів. В наступній кампанії команда мала майже ідентичні показники: 41 очко, 16 місце, 40 голів. Але Оле-Гуннар Сульшер та Пеп Гвардіола після поєдинків з підопічними Поттера відзначили, що їм надзвичайно пощастило, що вони здобули перемогу, а різноманітні статистичні моделі підтверджували те, що Брайтон якщо не переграє, то як мінімум грає на рівних з топами, що закріпило за клубом звання команди, якій найбільше не щастить.

Більш того, якщо повертатись про висловлювання опонентів Поттера про його команду та про нього самого, то той ж таки Гвардіола називав Грема найкращим англійським тренером прямо зараз: "Як глядач я люблю спостерігати за такими командами. Мені подобається дивитися, як грає Брайтон. Як екс-футболіст, я б із задоволенням грав у такій команді. Грем Поттер показав усім іншим тренерам, усьому футболу, що необов'язково бути фаворитом, щоб виявляти хоробрість, добре грати у футбол. Я дуже ним захоплююсь. Сподіваюся, що він зможе досягти результатів, які допоможуть їм залишитися у Прем'єр-лізі, бо те, як він грає, дуже допомагає світовому футболу", - зазначав іспанець.

Не Пепом єдиним: Юрген Клопп також відзначив відмінність Брайтону від інших середняків чемпіонату Англії: "Дуже сильно поважаю роботу Грема Поттера. Він побудував команду, яка справді потужно грає у футбол. І вони роблять це у сміливому стилі. Дуже хороша тренерська робота", - казав німецький спеціаліст.

В сезоні-21/22 Брайтон довів, що вартий більшого ніж просто фінішувати трохи вище зони вильоту, посівши девяту позицію з 51 баллом в активі.

Старт цього сезону, як вже було в Поттера перевершує найсміливіші очікування. "Чайки" наразі йдуть в топ-4, ба більше вони знаходяться в турнірній таблиці вище Челсі, тож чи підвищення це? Час покаже, але точно можна сказати, що один іспанський лефтбек зараз точно радіє.

Джерело: Getty Images

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