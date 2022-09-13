iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ключевой полузащитник Боруссии Дортмунд покинет следующим летом клуб

Беллингем попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ.
Сегодня, 19:19
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images
0 0 0

Полузащитник Боруссии Джуд Беллингем может сменить клуб следующим летом. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.

Англичанин точно покинет дортмундский клуб летом 2023 года. Манчестер Юнайтед и Ливерпуль – основные претенденты на 19-летнего хавбека.

Интерес к Беллингему также проявляет и мадридский Реал.

Напомним, срок действующего контракта англичанина с Боруссией рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету Беллингема 6 матчей в рамках Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Боруссия Дортмунд стартовала в Лиге чемпионов с победы над Копенгагеном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль манчестер юнайтед Боруссия Дортмунд джуд беллингем
0 0 0

Статьи по теме

Клопп назвал свой худший матч в Ливерпуле Клопп назвал свой худший матч в Ливерпуле
АПЛ перенесла матч Челси - Ливерпуль и еще два поединка на неопределенный срок АПЛ перенесла матч Челси - Ливерпуль и еще два поединка на неопределенный срок
Марсьяль открыто выступил с критикой в адрес экс-тренера Манчестер Юнайтед Марсьяль открыто выступил с критикой в адрес экс-тренера Манчестер Юнайтед
Евробаскет-2022: дуэль Германии и Греции, противостояние Испании и Финляндии Евробаскет-2022: дуэль Германии и Греции, противостояние Испании и Финляндии
Помочь журналистам

Видео

Экс-игрок Лейкерс проиграл тик-токеру в боксерском поединке, вылетев с ринга через канаты
Экс-игрок Лейкерс проиграл тик-токеру в боксерском поединке, вылетев с ринга через канаты

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Сборные20:26
Евробаскет-2022: дуэль Германии и Греции, противостояние Испании и Финляндии
Европа20:21
Месси определится со своим будущим после ЧМ-2022
ММА19:58
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа19:54
Владелец Челси высказался о причинах увольнения Тухеля
Европа19:23
Основной вратарь Челси пропустит ближайший матч команды
Европа19:19
Ключевой полузащитник Боруссии Дортмунд покинет следующим летом клуб
Европа18:52
Cтала известна дата проведения перенесенного матча УПЛ Минай - Львов
Европа18:47
Хави высказался о неудачной серии Барселоны в Мюнхене
Европа18:22
Конфликт не улажен: Неймар все еще недоволен поведением Мбаппе
Европа18:12
Арсенал Зинченка намерен подписать хавбека сборной Бельгии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK