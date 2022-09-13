Ключевой полузащитник Боруссии Дортмунд покинет следующим летом клуб

Сегодня, 19:19

Сегодня, 19:19

Беллингем попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ.

Полузащитник Боруссии Джуд Беллингем может сменить клуб следующим летом. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.

Англичанин точно покинет дортмундский клуб летом 2023 года. Манчестер Юнайтед и Ливерпуль – основные претенденты на 19-летнего хавбека.

Интерес к Беллингему также проявляет и мадридский Реал.

Напомним, срок действующего контракта англичанина с Боруссией рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету Беллингема 6 матчей в рамках Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Боруссия Дортмунд стартовала в Лиге чемпионов с победы над Копенгагеном.