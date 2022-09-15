Динамо пропустило невероятный гол на старте матча с АЕКом
Адам Дюрчо отметился великолепным ударом со штрафного.
В рамках второго тура в номинально домашнем матче Динамо Киев принимает АЕК из Ларнаки.
"Сине-белые" уже на старте матча пропустили первый гол
Гости заработали штрафной, который принялся исполнять венгр Адам Дюрчо.
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Левый вингер кипрского удара прекрасным прямым ударом со стандарта открыл счет в матче. Денис Бойко был бессилен против этого удара.
На момент написания новости идет первый тайм. Счет - 0:1 в пользу АЕКа.