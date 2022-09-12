iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо - АЕК Ларнака: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Команды встретятся на групповом этапе Лиги Европы-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 13:30
Динамо / ФК Динамо Киев
Динамо / ФК Динамо Киев
0 0 0

В четверг, 15 сентября, киевское Динамо проведет свой второй матч в рамках группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.

Соперником киевской команды станет АЕК Ларнака (Кипр). Поединок пройдет в Кракове (Польша) на стадионе Юзефа Пилсудского. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Динамо - АЕК Ларнака

Будет доступна в этой новости 15 сентября, начиная с 22:00 по Киеву.

Динамо и АЕК Ларнака попали в группу B, где их соперниками также являются Ренн (Франция) и Фенербахче (Турция).

В своей истории команды никогда не встречались. По мнению экспертов, в данной встрече больше шансов на победу у подопечных Мирчи Луческу.

В первом туре группового этапа Лиги Европы Динамо на выезде в концовке встречи уступило Фенербахче (Турция) - 1:2, а АЕК Ларнака на своем поле также уступил Ренну (1:2).

В следующем туре Динамо на выезде сыграет с Ренном, а АЕК Ларнака примет Фенербахче. Игры пройдут 6 октября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лига европы Динамо Киев онлайн-трансляция аек ларнака
0 0 0

Статьи по теме

УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Ворскла и Александрия не выявили сильнейшего в безголевом противостоянии Ворскла и Александрия не выявили сильнейшего в безголевом противостоянии
Бывший футболист Барселоны и ПСЖ стал тренером середняка Серии А Бывший футболист Барселоны и ПСЖ стал тренером середняка Серии А
"Позор вам": Тер Штеген раскритиковал немецкое издание за троллинг вратаря Кадиса "Позор вам": Тер Штеген раскритиковал немецкое издание за троллинг вратаря Кадиса
Помочь журналистам

Видео

Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Украина15:38
УПЛ: календарь и результаты матчей
Украина15:17
Ворскла и Александрия не выявили сильнейшего в безголевом противостоянии
Европа14:53
Бывший футболист Барселоны и ПСЖ стал тренером середняка Серии А
Европа14:50
"Позор вам": Тер Штеген раскритиковал немецкое издание за троллинг вратаря Кадиса
Европа14:21
Вулверхэмптон презентовал экс-форварда сборной Испании
Лига конференций14:15
Аполлон - Днепр-1: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Лига Европы13:57
Матч Арсенал - ПСВ в Лиге Европы под угрозой срыва
Лига Европы13:30
Динамо - АЕК Ларнака: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Европа13:23
Челси представил Поттера в качестве главного тренера
Футбол13:04
Экс-форвард Челси подпишет контракт с середняком АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK