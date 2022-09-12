Динамо - АЕК Ларнака: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
В четверг, 15 сентября, киевское Динамо проведет свой второй матч в рамках группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.
Соперником киевской команды станет АЕК Ларнака (Кипр). Поединок пройдет в Кракове (Польша) на стадионе Юзефа Пилсудского. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция матча Динамо - АЕК Ларнака
Будет доступна в этой новости 15 сентября, начиная с 22:00 по Киеву.
Динамо и АЕК Ларнака попали в группу B, где их соперниками также являются Ренн (Франция) и Фенербахче (Турция).
В своей истории команды никогда не встречались. По мнению экспертов, в данной встрече больше шансов на победу у подопечных Мирчи Луческу.
В первом туре группового этапа Лиги Европы Динамо на выезде в концовке встречи уступило Фенербахче (Турция) - 1:2, а АЕК Ларнака на своем поле также уступил Ренну (1:2).
В следующем туре Динамо на выезде сыграет с Ренном, а АЕК Ларнака примет Фенербахче. Игры пройдут 6 октября.