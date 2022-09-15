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Футбол

Де Хеа был близок к переходу в другой английский клуб до трансфера в Манчестер Юнайтед

Карьера испанца могла пойти по совершенно другому сценарию.
Вчера, 22:50
Давид Де Хеа / Getty Images
Давид Де Хеа / Getty Images
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Давид Де Хеа является одним из лучших вратарей в истории Манчестер Юнайтед. Сотни проведенных матчей, трофеи, которых в последнее время не так много, как на старте его пути в Англии и любовь фанатов - таков итог 11 лет испанца в Манчестере.

Но этого могло и не быть. Как признался сам Давид в интервью для BT Sport, еще за несколько лет до трансфера в Юнайтед, он мог стать игроком другого английского клуба.

"Я был в Атлетико, и это был тот же сезон, когда я дебютировал (2009 год). Я был третьим вратарем и даже не считался частью основной команды, просто тренировался. Больше ничего", — объяснил Де Хеа.

"Итак, Уиган связался со мной, чтобы подписать контракт, и я был очень, очень близок к тому, чтобы сделать это".

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В том сезоне Уиган финишировал 16-м и избежал вылета, имея Криса Киркленда и Майка Поллитта во вратарской линии. А возглавлял "латикс" в то время нынешний тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Напомним, что в конце нынешнего сезона подходит к завершению контракт Давида Де Хеа с Манчестер Юнайтед, и клуб раздумывает над тем, чтобы переманить на Олд Траффорд коллегу испанца из мадридского Атлетико Яна Облака.

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