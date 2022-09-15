Манчестер Юнайтед может избавиться от Де Хеа ради Облака

Как сообщает Stretty News, Манчестер Юнайтед планирует обновить вратарскую позицию основного состава голкипером мадридского Атлетико Яном Облаком.

Сообщается, что МЮ готов удвоить зарплату словенца, предложив тому контракт на 18 миллионов евро.

Контракт нынешнего первого номера манкунианцев Давида Де Хеа истекает следующим летом, но в договоре есть пункт о продлении соглашения на один год. 31-летний испанец в свою очередь является самым высокооплачиваемым вратарем мира, получая 23 миллиона в год.

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Клуб может пойти двумя путями: отпустить его свободным агентом или воспользоваться пунктом в контракте, после чего попытаться его продать.

Напомним, что Давид Де Хеа является воспитанником Атлетико, который он покинул ради Манчестера в 2011 году. Тогда "красные дьяволы" заплатили за игрока 25 миллионов евро.