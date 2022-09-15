iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед может избавиться от Де Хеа ради Облака

Английский клуб хочет купить вратаря, который подойдет под игровой стиль Эрика тен Хага.
Сегодня, 20:52
Давид Де Хеа / Getty Images
Давид Де Хеа / Getty Images
0 0 0

Как сообщает Stretty News, Манчестер Юнайтед планирует обновить вратарскую позицию основного состава голкипером мадридского Атлетико Яном Облаком.

Сообщается, что МЮ готов удвоить зарплату словенца, предложив тому контракт на 18 миллионов евро.

Контракт нынешнего первого номера манкунианцев Давида Де Хеа истекает следующим летом, но в договоре есть пункт о продлении соглашения на один год. 31-летний испанец в свою очередь является самым высокооплачиваемым вратарем мира, получая 23 миллиона в год.

Читай также: Фанаты Манчестер Юнайтед развернули баннер #GlazersOut на вершине горы Килиманджаро

Клуб может пойти двумя путями: отпустить его свободным агентом или воспользоваться пунктом в контракте, после чего попытаться его продать. 

Напомним, что Давид Де Хеа является воспитанником Атлетико, который он покинул ради Манчестера в 2011 году. Тогда "красные дьяволы" заплатили за игрока 25 миллионов евро.

0 0 0

Статьи по теме

Де Хеа был близок к переходу в другой английский клуб до трансфера в Манчестер Юнайтед Де Хеа был близок к переходу в другой английский клуб до трансфера в Манчестер Юнайтед
Динамо пропустило невероятный гол на старте матча с АЕКом Динамо пропустило невероятный гол на старте матча с АЕКом
Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги Европы Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Помочь журналистам

Видео

Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа22:50
Де Хеа был близок к переходу в другой английский клуб до трансфера в Манчестер Юнайтед
Европа22:35
Динамо пропустило невероятный гол на старте матча с АЕКом
Лига Европы22:27
Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Лига конференций22:25
Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Европа22:21
Манчестер Сити нацелился на лидера Бенфики
Лига конференций22:21
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы22:10
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы21:57
Динамо - АЕК Ларнака 0:1 онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Лига Европы21:49
Дебютный гол Роналду в сезоне помог Манчестер Юнайтед обыграть Шериф
Европа21:44
Кабаев и Гармаш - в старте Динамо на матч против АЕКА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK