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Дебютный гол Роналду в сезоне помог Манчестер Юнайтед обыграть Шериф

"Красные дьяволы" без особых проблем справились с командой Максима Коваля.
Сегодня, 21:49
Манчестер Юнайтед / Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед / Манчестер Юнайтед
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В четверг, 15 сентября, Манчестер Юнайтед прибыл в Кишинев на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против Шерифа. Эта встреча завершилась уверенной победой манкунианцев со счетом 2:0.

Оба своих гола подопечные Эрика тен Хага забили еще в первом тайме. Сначала Джейдон Санчо разобрался в штрафной с обороной соперника, отправив мяч в сетку ворот, а после Криштиану Роналду с "точки" переиграл Максима Коваля, забив свой первый гол не только в данном турнире, но и в сезоне.

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В следующем туре еврокубка "красные дьяволы" отправятся на Кипр, где сыграют с Омонией Романа Безуса, а Шериф будет принимать в гостях лидера группы Е Реал Сосьедад.

Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Санчо, 17, Роналду, 39 (пен.).

Шериф: Коваль - Зохури, Кики, Радельич, Кпозо - Бадоло, Кьябу, Диоп - Аканби (Визеу, 73), Атьемвен (Салифу, 81), Уаттара (Жозе Витор, 73).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот (Шоу, 70), Варан, Мартинес (Магуайр, 89), Маласия - МакТоминей (Каземиро, 46), Эриксен, Антони (Гарначо, 90), Фернандеш, Санчо - Роналду (Эланга, 81).

Предупреждения: Кпозо, Атьемвен.

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