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Барселона в большинстве добыла уверенную победу над Эльче

Каталонский клуб забил три безответных гола аутсайдеру Ла Лиги.
Сегодня, 19:12
ФК Барселона / Getty Images
ФК Барселона / Getty Images
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В субботу, 17 сентября, в рамках 6 тура Ла Лиги Барселона принимала Эльче. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Ключевым эпизодом встречи стало удаление защитника гостевой команды Гонсало Верду. Уже на 14-й минуте Эльче остался в меньшинстве, чем, в итоге, воспользовались каталонцы.

Сначала голос отметился Роберт Левандовски, а спустя уже пару минут Мемфис Депай удвоил преимущество, после чего команды ушли на перерыв.

Во второй половине встречи у Барселоны было немало моментов для того, чтобы забить несколько раз, однако команда ограничилась еще одним мячом от Левандовски.

После шести туров Барселона идет на первом месте с 16 очками, а Эльче занимает 20 место, набрав всего 1 балл.

Барселона - Эльче 3:0

Голы: Левандовски, 34, 48, Депай, 41

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Эрик Гарсия (Бельерин, 59), Бальде - Кессье (Гави, 46), де Йонг, Педри - Левандовски (Ферран Торрес, 72), Депай (Фати, 59), Дембеле (Рафинья, 60).

Эльче: Бадия - Паласиос, Бигас (Диего Гонсалес, 77), Верду, Дональд - Клерк, Моренте (Понсе, 68), Фидель (Кина, 53), Гумбау - Гути (Фернандес Меркау, 53), Бойе (Хосан, 68).

Предупреждения: Кессье, Бигас, Фернандес Меркау, Ферран Торрес.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Эльче Ла Лига
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