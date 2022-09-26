Защитник Баварии признался, что имел ментальные проблемы

Центрбэк мюнхенской Баварии Бенжамен Павар в своем недавнем интервью рассказал общественности о том, что сталкивался с ментальными проблемами.

Французский защитник заявил, что в период карантина связанного с пандемией коронавируса заметил у себя проявления депрессивного состояния.

"Сначала вы говорите, что это ничего, это пройдет, но когда вы видите, что оно не прекращается, а потом идете на тренировку и у вас нет улыбки на лице, вы должны немедленно реагировать.

Даже профессиональные спортсмены, которым на первый взгляд всего хватает, также могут страдать от депрессии, пояснил Павар: "Я такой же человек, как и все остальные, и хотя у меня есть хорошее здание с тренажерным залом, мне нужен был человеческий контакт. Я просыпался утром и не имел аппетита".'

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Павар отметил, что в данный момент его психологическое состояние пришло в норму.

"Мне не нравится слово депрессия, но это действительно было. Я скрывал это от всех, но сегодня чувствую себя гораздо лучше. Я вышел из этого закаленным человеком. Это сильно изменило меня", - приводит слова француза издание Le Parisien