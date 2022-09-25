Руководство Баварии провело разговор с Нагельсманном касаемо неудачного старта клуба в новом сезоне

Глава мюнхенского клуба высказался о положении дел в команде.

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич высказался о беседе с главным тренером клуба Юлианом Нагельсманном.

"Мы говорили с Юлианом обо всех аспектах начала сезона, включая положительные, ведь было не только поражение в Аугсбурге, но и много голов в начале и две победы без пропущенных голов в Лиге чемпионов.

После матчей сборных мы будем выступать по-другому. Я жду этого. Физическая активность, желания и готовность добиваться максимальных результатов в каждой игре – вот необходимые условия для достижения успеха.

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Кроме того, нам нужно явно лучше, концентрированнее использовать моменты", – сказал Хасан Салихамиджич в интервью Eurosport.de.

Напомним, что после поражения от Аугсбурга (0:1), Бавария откатилась на пятое место, уступая пять очков лидеру в лице внезапного Униона.