Руководство Баварии попросило Кейна не продлевать контракт с Тоттенхэмом

Бавария намерена подписать ключевого форварда Тоттенхэма Харри Кейна. Об этом сообщает издание Sport Bild.

Мюнхенский клуб через окружение попросил 29-летнего англичанина не продлевать контракт с Тоттенхэмом и дождаться предложения от Баварии.

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Обсуждение необходимости приобретения форварда в Баварии приобретает все более конкретный характер, и Кейна считают идеальным вариантом.

Отметим, Тоттенхэм обеспокоен интересом мюнхенцев к игроку. Английский клуб хочет подписать с Кейном новый контракт до ЧМ-2022, однако на данный момент переговоры приостановлены.

В текущем сезоне на счету форварда 6 голов и 1 ассист в 7 матчах АПЛ.