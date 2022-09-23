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Футбол

Руководство Баварии попросило Кейна не продлевать контракт с Тоттенхэмом

Англичанин попал в сферу интересов мюнхенского клуба.
Сегодня, 19:13
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images
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Бавария намерена подписать ключевого форварда Тоттенхэма Харри Кейна. Об этом сообщает издание Sport Bild.

Мюнхенский клуб через окружение попросил 29-летнего англичанина не продлевать контракт с Тоттенхэмом и дождаться предложения от Баварии.

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Обсуждение необходимости приобретения форварда в Баварии приобретает все более конкретный характер, и Кейна считают идеальным вариантом.

Отметим, Тоттенхэм обеспокоен интересом мюнхенцев к игроку. Английский клуб хочет подписать с Кейном новый контракт до ЧМ-2022, однако на данный момент переговоры приостановлены.

В текущем сезоне на счету форварда 6 голов и 1 ассист в 7 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария тоттенхэм Харри Кейн
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