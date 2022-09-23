Бавария интересуется Луниным

Вратарь мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин вошел в сферу интересов мюнхенской Баварии.

Как сообщает издание todofichajes, "красные" рассматривают украинца в качестве второго голкипера и долгосрочной замены Нойеру.

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Немецкий гранд предпочел бы приобрести местного вратаря, но вариант с Луниным смотрется более вероятным.

Коллектив Юлиана Нагельсманна готов подписать 23-летнего футболиста несмотря на интерес со стороны нескольких клубов АПЛ.