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Бавария интересуется Луниным

Украинский голкипер рассматривается в качестве долгосрочной замены Нойеру.
Сегодня, 17:24
Андрей Лунин
Андрей Лунин
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Вратарь мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин вошел в сферу интересов мюнхенской Баварии.

Как сообщает издание todofichajes, "красные" рассматривают украинца в качестве второго голкипера и долгосрочной замены Нойеру.

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Немецкий гранд предпочел бы приобрести местного вратаря, но вариант с Луниным смотрется более вероятным.

Коллектив Юлиана Нагельсманна готов подписать 23-летнего футболиста несмотря на интерес со стороны нескольких клубов АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Андрей Лунин Бавария Мюнхен
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