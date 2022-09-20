Лунин: Я всегда готов играть. Если мне доверят место в основе - то я сделаю все, чтобы помочь

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин поделился своими мыслями накануне матча против Шотландии в рамках Лиги наций.

По словам Лунина, он готов выйти в стартовом составе и помочь кмманде, если ему это доверят.

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"Конечно, по всем соскучился. Тем более это последний сбор на следующие полгода. Так что я счастлив, и у нас много желания работать и играть. У нас все хорошо. Прошла хорошая тренировка, хороший ритм.

Что касается травмы Бущана, то, во-первых, хочу пожелать Жори скорейшего выздоровления. Чтобы все там прошло гладко, как говорится. А у нас… не знаю, здесь важно побеждать, важный результат.

Я думаю, что уровень мотивации в среду будет одинаково высок. У них хорошая команда, силовая. Есть технические игроки. Поэтому будет очень тяжело, тем более на выезде.

В Реале у нас сейчас отличное настроение. Когда побеждаешь, всегда легче работать, потому что положительная динамика. Я тренируюсь с командой, прохожу процесс, переживаю. Так что все прекрасно.

Я в тонусе, все хорошо. Уже не в первый раз я в такой ситуации. Я всегда готов играть, я работаю, потому нет никаких проблем. Поэтому самое важное, повторюсь – это результат команды, в данном случае сборной. Если я смогу помочь, будет хорошо.

Всегда хочется играть, ощущать эту атмосферу. Ты тренируешься для того, чтобы играть. Если здесь удастся, мне доверят — я сделаю все, чтобы помочь",- заявил игрок в комментарии УАФ.

Напомним, матч Шотландия - Украина, пройдет завтра, 21 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.