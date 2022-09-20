Яремчук высказался о недавних успехах ВСУ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями о деоккупации украинских территорий.

Футболист верит, что это лишь начало приближающейся победы Украины в войне с рф.

"Я живу этими новостями, всегда читаю. Просто горжусь, что я украинец, что у нас такой сильный народ, что мы вместе развиваемся. У нас сильный президент, сильная армия.

Просто гордость за то, что мы не только говорим, но и делаем, продвигаемся. Надеюсь, это только начало", - заявил Яремчук в комментарии для УАФ.

Напомним, сборная Украины, завтра, 21 сентября, сыграет со сборной Шотландии в рамках Лиги наций.