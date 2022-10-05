iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В контракте Холанда нет специальной опции трансфера в Реал

У испанцев нет особенной возможности приобрести невероятного нападающего.
Вчера, 22:41
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images
0 0 0

В мае этого года Эрлинг Холанд подписал пятилетний контракт с Манчестер Сити, перейдя из дортмундской Боруссии за 60 миллионов евро. В его контракте есть несколько специфических опций.

Однако, по информации Goal, в нем отсутствует пункт, по которому мадридский Реал сможет в упрощенной форме подписать игрока. Там также отсутствует условие, что у "бланкос" будет возможность оформить трансфер футболиста по цене, которая будет ниже, чем для остальных клубов.

С начала нынешнего сезона Холанд продолжает бить всяческие рекорды результативности, доказывая, что он может много забивать не только в Австрии и Германии.

Ранее он рассказал о секрете своей феноменальной результативности - не обошлось без его отца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Манчестер Сити Реал Мадрид Эрлинг Холанд
0 0 0

Статьи по теме

Реал - Шахтер 2:1 Видео голов и обзор матча Реал - Шахтер 2:1 Видео голов и обзор матча
Лига чемпионов: Ман Сити убил Копенгаген, Ювентус одолел Маккаби Лига чемпионов: Ман Сити убил Копенгаген, Ювентус одолел Маккаби
Челси разгромил Милан, реабилитировавшись за предыдущие неудачи Челси разгромил Милан, реабилитировавшись за предыдущие неудачи
Луческу: У нас сложная ситуация: игроки все время находятся в дороге, не видятся с семьями Луческу: У нас сложная ситуация: игроки все время находятся в дороге, не видятся с семьями
Помочь журналистам

Видео

Реал U-19 - Шахтер U-19 6:1 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА
Реал U-19 - Шахтер U-19 6:1 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:30
Реал - Шахтер 2:1 Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов00:14
Лига чемпионов: Ман Сити убил Копенгаген, Ювентус одолел Маккаби
Лига Чемпионов00:06
Челси разгромил Милан, реабилитировавшись за предыдущие неудачи
Вчера, 23:55
Лига Чемпионов23:55
Гол Месси не помог ПСЖ одолеть Бенфику на выезде
Лига Европы23:52
Луческу: У нас сложная ситуация: игроки все время находятся в дороге, не видятся с семьями
Лига Чемпионов23:51
Шахтер не дожал Реал и уступил в Мадриде
Лига Европы23:30
Цыганков: В двух матчах с Ренном мы можем исправить ситуацию в группе
Киберспорт23:25
NaVi обыграли MOUZ в рамках европейского RMR
Лига Чемпионов22:55
Месси стал первым игроком, забившим 40 разным клубам в ЛЧ
Европа22:41
В контракте Холанда нет специальной опции трансфера в Реал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK