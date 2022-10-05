В контракте Холанда нет специальной опции трансфера в Реал

В мае этого года Эрлинг Холанд подписал пятилетний контракт с Манчестер Сити, перейдя из дортмундской Боруссии за 60 миллионов евро. В его контракте есть несколько специфических опций.

Однако, по информации Goal, в нем отсутствует пункт, по которому мадридский Реал сможет в упрощенной форме подписать игрока. Там также отсутствует условие, что у "бланкос" будет возможность оформить трансфер футболиста по цене, которая будет ниже, чем для остальных клубов.

С начала нынешнего сезона Холанд продолжает бить всяческие рекорды результативности, доказывая, что он может много забивать не только в Австрии и Германии.

Ранее он рассказал о секрете своей феноменальной результативности - не обошлось без его отца.