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Холанд - о причинах своей результативности: Ем папину лазанью

Норвежцу помогает его отец.
Сегодня, 10:21
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images
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Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд рассказал о том, почему ему удается так много забивать.

"Перед каждым домашним матчем я ел папину лазанью – и это дает свои плоды, судя по всему. Так что он, наверное, добавляет какой-то особенный ингредиент.

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Я почти не помогаю ему. В основном просто лежу на диване и слежу за ним. Вот как все устроено", – сказал Холанд в интервью Daily Mail.

В текущем сезоне на счету норвежца 14 голов и 3 ассиста в 8 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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