Гвардиола назвал главное отличение Месси от Холанда

Испанец попросил не ставить норвежца в один ряд с величавшими игроками.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола назвал отличие в игре форварда Эрлинга Холанда и нападающего ПСж Лионеля Месси.

Испанца спросили о том, можно ли поставить двух футболистов в один ряд после ярких перфомансов норвежца.

"Разница в том, возможно, что Эрлингу нужны все его партнеры, чтобы делать это. Это невероятно. Месси мог делать это сам", – сказал Гвардиола в эфире beIN Sports.

В текущем сезоне на счету норвежца 14 голов и 3 ассиста в 8 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Месси готов продлить контракт с ПСЖ.