Месси готов продлить контракт с ПСЖ

Аргентинец может остаться в стане парижского клуба.

Нападающий Лионель Месси может продлить контракт с ПСЖ. Об этом сообщает издание Le Parisien.

35-летний аргентинец не против продления соглашения с парижским клубом. По сравнению с прошлым сезоном, в этом году футболист чувствует себя уверенне на поле, также намного счастливее.

По словам людей из окружения Месси, форвард пока не получал предложений от ПСЖ, в том числе и от Барселоны.

Напомним, действующий контракт аргентинца с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету Лео 5 голов и 7 ассистов в 9 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Месси откажется от возвращения в Барселону, если там будет Пике.