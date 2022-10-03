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Футбол

Месси готов продлить контракт с ПСЖ

Аргентинец может остаться в стане парижского клуба.
Сегодня, 13:23
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images
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Нападающий Лионель Месси может продлить контракт с ПСЖ. Об этом сообщает издание Le Parisien. 

35-летний аргентинец не против продления соглашения с парижским клубом. По сравнению с прошлым сезоном, в этом году футболист чувствует себя уверенне на поле, также намного счастливее.

По словам людей из окружения Месси, форвард пока не получал предложений от ПСЖ, в том числе и от Барселоны.

Напомним, действующий контракт аргентинца с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету Лео 5 голов и 7 ассистов в 9 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Месси откажется от возвращения в Барселону, если там будет Пике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси
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