Месси откажется от возвращения в Барселону, если там будет Пике

Нападающий ПСЖ Лионель Месси готов вернуться в Барселону по окончании сезона, но только при одном условии. Об этом сообщает журналист Марк Марба.

Аргентинец готов перейти в испанский клуб, если за него уже не будет выступать защитник Жерар Пике. Месси склоняется к тому, чтобы покинуть ПСЖ по окончании сезона. Летом у него истечет контракт с парижанами.

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Отношения Месси и Пике в последние годы сильно испортились. По информации испанских СМИ, футболисты даже не разговаривали друг с другом в последний сезон аргентинца в команде. Таким образом, будущее Лео будет зависеть от ситуации Пике.

В текущем сезоне на свету Месси 4 гола и 7 ассистов в 8 матчах Лиги 1.