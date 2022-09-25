Стали известны условия, при которых Месси может вернуться в Барселону

Барселона поставит нападающему ПСЖ Лионелю Месси пару условий, если он захочет вернуться в клуб. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонцы готовы подписать аргентинца летом 2023 года, когда срок его контракта с парижанами истечет. Президент Барселоны Жоан Лапорта и главный тренер команды Хави считают, что Месси сможет вернуться в клуб, если согласится на выполнение нескольких условий.

В первую очередь нападающему нужно будет значительно понизить зарплату, а, также согласиться выполнять на поле ту роль, в которой видит его главный тренер клуба Хави.

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Существует также вероятность, что при возвращении Месси не получит статус одного из основных игроков Барселоны. Клуб не хочет, чтобы аргентинец мешал развитию молодых футболистов.

Огромным плюсом в стане "сине-гранатовых" считают, что возвращение Лионеля принесет клубу много доходов в маркетинговых вопросах. Кроме того, в клубе убеждены, что фанаты были бы рады возвращению футболиста.

В текущем сезоне на счету Месси 4 гола и 7 ассистов в 8 матчах Лиги 1.